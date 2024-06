Polícia Civil age rápido e prende autores de furto em obra

Dois homens envolvidos no furto em uma obra em Barra do Garças foram presos em flagrante pela Polícia Civil, nesta sexta-feira (14.06), em ação realizada pelas equipes da 2ª Delegacia de Polícia e Delegacia Especializada do Adolescente (DEA) do município.

