Polícia Federal deflagra operação contra abuso sexual infantojuvenil em Minas Gerais

Uberaba/MG. A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (13/6), em Uberaba, a Operação One by One V para cumprir um mandado de busca e apreensão no combate ao compartilhamento de arquivos contendo cenas de abuso e exploração sexual infantojuvenil na internet.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.