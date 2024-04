Polícia Militar age rápido e liberta vítima de sequestro em Rondonópolis

Alto contraste

Policiais militares do 5º Batalhão libertaram um homem de 36 anos vítima de sequestro, tortura e extorsão, na tarde desta quinta-feira (21.03), em Rondonópolis. Na ação, a PM desarticulou um grupo criminoso, prendendo os autores do crime e os suspeitos que receberam as transferências de valores da extorsão que somaram R$ 13 mil.

