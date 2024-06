Polícia Militar celebra 23 anos de criação da Rotam com solenidade especial

A Polícia Militar de Mato Grosso, por meio do Batalhão de Ronda Ostensiva Tática Móvel (Rotam), realiza nesta quinta-feira (20.06), uma solenidade alusiva aos 23 anos de criação da unidade especializada, com a entrega da Medalha Mérito Tático Policial a partir das 17 horas, no auditório do Quartel do Comando Geral.

