Polícia Militar faz grande apreensão de cocaína em Vila Bela da Santíssima Trindade

A Polícia Militar apreendeu, na tarde desta terça-feira (19.03), 465 quilos de substância análoga à cocaína em Vila Bela da Santíssima Trindade. As drogas foram localizadas no interior de uma aeronave que caiu na zona rural do município. A apreensão causou prejuízo de R$ 15 milhões ao crime organizado.

