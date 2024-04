Polícia Militar forma 224 alunos no 13º Estágio de Qualificação de Praças

Alto contraste

A+

A-

A Polícia Militar de Mato Grosso, por meio da Escola Superior de Formação de Praças (Esfap), realizou na tarde desta sexta-feira (21.03), o encerramento do 13º Estágio de Qualificação de Praças. A cerimônia foi realizada no auditório do Comando-Geral da PMMT, onde todos os 224 alunos militares receberam os certificados de conclusão.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Polícia Militar finaliza formação de 224 alunos no 13º Estágio de Qualificação de Praças

• Operação realizada em Cuiabá prende dez condutores embriagados na madrugada deste sábado (23)

• Operação apreendeu R$ 190 mil em medicamentos de farmácia usada em lavagem de dinheiro do tráfico

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.