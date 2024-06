Polícia Militar inicia Estágio de Qualificação de Praças com 355 alunos

A Escola Superior de Formação de Praças (Esfap) da Polícia Militar de Mato Grosso realizou a aula inaugural do 14º Estágio de Qualificação de Praças, nesta segunda-feira (10.06). A solenidade foi realizada no auditório do Quartel do Comando-Geral e contou com a presença dos 355 militares que fazem parte desta turma.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.