Polícia Militar intensifica operação de Páscoa em todo Estado de Mato Grosso

A Polícia Militar de Mato Grosso deflagrou, na noite desta quarta-feira (27.03), a Operação Páscoa Abençoada, que intensificará o policiamento nos 142 municípios do Estado até o próximo dia primeiro de abril. Neste período, todas as unidades dos 15 Comandos Regionais realizarão o patrulhamento tático e ostensivo com objetivo de garantir a segurança e manter a ordem pública durante o feriado prolongado.

