Polícia Rodoviária Federal encerra Operação Semana Santa 2024 com sucesso

No fim da noite de domingo (31), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou a Operação Semana Santa 2024. Com policiamento reforçado em pontos estratégicos das rodovias federais de Mato Grosso, foi possível alcançar o feliz número de zero mortes nas rodovias federais.

