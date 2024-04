Polícia Rodoviária Federal realiza apreensão de veículo com indícios de adulteração em Cuiabá

Alto contraste

A+

A-

No dia 15 de março de 2024, por volta das 10 horas, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizava fiscalizações de trânsito no KM 403 da BR 364, no município de Cuiabá/MT, quando deu ordem de parada a uma motocicleta.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Serra de Ubatuba é liberada e traz alívio para turistas

• Rafaela Lamastra dá dicas de gestão de tempo para as gestantes

• Vítimas se sentem acolhidas e efetuam denúncias durante peça teatral

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.