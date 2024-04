Policiais do Bope da PM atuam com agilidade e precisão para frustrar crimes com explosivos em MT

Com uma equipe composta por nove policiais militares, o Esquadrão de Bombas do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar tem a missão de atuar em todas as ocorrências que envolvem explosivos, em Mato Grosso. Somente em 2024, entre os meses de janeiro e março, os técnicos explosivistas do Bope atenderam seis ocorrências, apreendendo e detonando explosivos, interceptando ações criminosas no Estado.

