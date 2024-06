Politec moderniza laboratório de revelação de impressões digitais em Mato Grosso

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) modernizou o laboratório de revelação de impressões digitais com a aquisição de novos equipamentos. Essa renovação, viabilizada com investimentos do Governo de Mato Grosso, substitui aparelhos utilizados há mais de 20 anos, aprimorando a eficiência e a segurança do trabalho da perícia criminal.

