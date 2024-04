Posto do TRE na ALMT oferece serviços ao cidadão

Alto contraste

Para facilitar o acesso aos serviços do cartório eleitoral, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso deu início aos atendimentos no posto avançado do Tribunal Regional eleitoral (TRE). A unidade é uma parceira entre os dois órgãos e está instalado no auditório Milton Figueiredo. O atendimento é realizado por ordem de chegada, das 8h às 14h, sendo que o prazo limite para a população regularizar pendências, ou mesmo fazer o seu primeiro título eleitoral, é o dia 08 de maio.

