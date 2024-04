Pré-cadastro da Habitação: Novas regras para preenchimento presencial

Alto contraste

A partir de segunda-feira (18.03), o pré-cadastro da Habitação só será preenchido presencialmente, nas unidades do Departamento de Habitação do Ganha Tempo Central e do Ganha Tempo da Zona Leste, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

