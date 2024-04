Alto contraste

A+

A-

Credenciamento. Essa foi a palavra que norteou a pauta de uma reunião do prefeito Ari Lafin, ontem, 27 de março, no Ministério da Saúde em Brasília. Na capital federal o prefeito reiterou o pedido para o credenciamento da Clínica de Tratamento Renal construída pelo Município. Inclusive, na última segunda-feira, dia 25, a equipe do Instituto Nefrológico Ltda, que deve operar a Clínica visitou o espaço para alinhar os últimos detalhes.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Prefeito busca credenciamento da Clínica de Tratamento Renal pelo SUS

• Defesa Civil de MT debate fortalecimento das políticas de prevenção em reunião nacional de gestores

• Lançado Programa Saúde na Escola em Sinop

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.