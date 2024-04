Prefeito de Cuiabá faz mudanças no primeiro escalão da gestão

Alto contraste

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, anunciou na manhã desta quinta-feira (04) duas novas nomeações que irão compor o primeiro escalão da gestão. Para a Secretaria de Governo, o chefe do Executivo Municipal indicou o antigo diretor da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos – Limpurb, Júnior Leite. “Além de ser uma pessoa de nossa confiança, ele possui um perfil extremamente articulado, agregador e com ampla visão estratégica. Dentre as atribuições, uma delas será dar continuidade ao trabalho de seus antecessores, especialmente do ex-secretário Wilton Coelho, o Wiltinho, fortalecendo as relações institucionais com o poder legislativo, demais poderes e instituições em geral, bem como o segmento organizado da sociedade”, disse o prefeito.

