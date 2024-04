Prefeito de Sorriso se reúne com Associação de Mototaxistas para ouvir demandas

Entender as necessidades dos mototáxis que atuam no Município. Para isso, o prefeito Ari Lafin recebeu nesta manhã, 03 de abril, representantes da Associação de Mototáxis de Sorriso. Linhas de crédito disponíveis; construção e adequação de pontos de mototáxis; criação e adequação de um aplicativo de atendimento para a categoria foram alguns itens da pauta do encontro.

