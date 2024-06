Prefeito e primeira-dama lamentam a perda de renomado médico da saúde brasileira

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro e a primeira-dama de Cuiabá, Márcia Pinheiro, lamentaram o falecimento do médico e fundador do Grupo Santa, Dr. José do Patrocínio Leal, aos 74 anos, na terça-feira (18). Em Cuiabá, o Grupo mantém o Hospital Santa Rosa.

