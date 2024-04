Alto contraste

A+

A-

É com profunda tristeza que recebemos a notícia do falecimento de Romoaldo Júnior, 63 anos, ex-deputado estadual e ex-prefeito de Alta Floresta. Sempre sereno e expontâneo, Romoaldo atuou na Assembleia Legislativa junto do prefeito José Carlos do Pátio, quem lembrou de seu trabalho e representatividade.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Prefeito lamenta falecimento de Romoaldo Júnior

• Brigadeiro sem lactose para quem ama doce mas é alérgico! Aproveite!

• Governo dos EUA reage após vitória de Putin na Rússia: “Não foi livre”

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.