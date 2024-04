Prefeitura de Cuiabá anuncia ampliação significativa dos serviços de saúde

Alto contraste

Em celebração aos 305 anos da capital mato-grossense, o prefeito Emanuel Pinheiro anunciou mais uma medida que irá fortalecer muito a saúde pública municipal: a implantação de mais 80 Equipes de Saúde da Família (ESFs) nas unidades básicas e mais 25 equipes de saúde bucal. As primeiras equipes novas já começam a atuar ainda no mês de abril e as demais serão implantadas gradualmente até o fim deste ano.

