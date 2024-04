Prefeitura de Cuiabá se une à campanha de solidariedade

Alto contraste

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência é parceira da campanha “Transforme sua Contribuição em Solidariedade: Doe seu Imposto de Renda”, que será lançada nesta quarta-feira (03), no Espaço Cultural Liu Arruda, do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MT), a partir das 9h. O evento é uma iniciativa do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Cuiabá (CMDCA) e da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), com entrada gratuita.

