Prefeitura de Lucas do Rio Verde convoca empresários para reunião sobre fornecimento de refeições

A Prefeitura de Lucas do Rio Verde convida os empresários do ramo alimentício, para participarem de uma reunião sobre o fornecimento de refeições do tipo marmitex no município. O intuito é esclarecer sobre o novo processo de credenciamento, que será disponibilizado nos próximos meses.

