Prefeitura de Rondonópolis anuncia regularização fundiária das casas do Marechal Rondon

Na próxima segunda-feira, 25 de março, a equipe da Secretaria Municipal de habitação e Urbanismo vai estar no bairro Marechal Rondon para orientar a população sobre o processo de regularização fundiária dos imóveis do bairro. O anúncio do início dos trabalhos foi feito pela secretária de Habitação do município Huani Rodrigues durante reunião na noite desta quinta-feira (21).

