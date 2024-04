Prefeitura de Sorriso lamenta falecimento de esposo de servidora pública

Alto contraste

É com profundo pesar que a Prefeitura de Sorriso expressa as condolências ao falecimento do motorista de aplicativo Willames Assunção da Silva, 39 anos, ocorrido nesta terça-feira, 02 de março. Willames era esposo da servidora Maria de Fátima Castilho, professora do CEMEIS Doce Infância e pai de duas meninas.

