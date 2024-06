Prefeitura do Rio toma medidas drásticas na Muzema

A prefeitura do Rio iniciou nessa quinta-feira (13) a demolição de um prédio de seis andares construído irregularmente na região da Muzema, em Jacarepaguá, zona oeste do Rio. A estrutura de seis andares tem 12 apartamentos, além da cobertura, e fica no condomínio Figueiras do Itanhangá, onde dois imóveis desabaram em 2019, deixando 24 mortos.

