Prefeitura promove mutirão e serviços nas comunidades de Rui Barbosa e Tancredo Neves

As comunidades dos residenciais Tancredo Neves e Rui Barbosa estão recebendo benefícios das ações do mutirão social e de limpeza programado pela prefeitura para a renovação e revitalização dos bairros. Segundo o prefeito José Carlos do Pátio, a gestão busca entregar serviços públicos diretamente nas comunidades, atendendo os anseios dos moradores.

