Prejuízo bilionário no Rio Grande do Sul após fortes chuvas As fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul nas últimas semanas provocaram prejuízos que somam R$ 12,2 bilhões, conforme números...

Momento MT|Do R7 15/06/2024 - 09h43 (Atualizado em 15/06/2024 - 09h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share