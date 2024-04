Alto contraste

A+

A-

Prejuvenation: quando começar tratamentos estéticos preventivos, sem exagerar na dose? Prejuvenation: quando começar tratamentos estéticos preventivos, sem exagerar na dose? (Momento MT)

Os sinais do tempo são inevitáveis, ainda que você siga uma rotina saudável, com alimentação balanceada e uma higiene do sono adequada, assim como a prática de atividade física regular, sem exageros também.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Os 10 benefícios da gratidão

• O que é um Eclipse Lunar Penumbral e os significados

• Pesquisa da Embrapa pode ampliar retorno do plantio de feijão em mais de 200%

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.