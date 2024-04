Alto contraste

A+

A-

No último dia 26 de março, um marco significativo foi alcançado na Assembleia Legislativa de São Paulo durante a 1ª Edição do Prêmio Mulheres Notáveis. Leni Chiarello Ziliotto, presidente da Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil Coordenadoria Mato Grosso (AJEB-MT), foi agraciada com esta honraria, fruto de sua incansável dedicação ao empoderamento feminino e à promoção da literatura e cultura.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Brasil passa a adotar esquema de dose única contra o HPV

• Presidente da AJEB-MT, Leni Zilioto, é premiada na Assembleia Legislativa de São Paulo por seu Protagonismo na Literatura e Cultura

• Ação policial em Lucas do Rio Verde: Motorista embriagado tenta atropelar policiais em abordagem na BR-163

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.