Prévia do PIB brasileiro surpreende e cresce mais que o esperado A economia...

Alto contraste

A+

A-

Momento MT Momento MT (Momento MT)

A economia brasileira começou 2024 em expansão. Considerado uma espécie de prévia do Produto Interno Bruto (PIB), o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) cresceu 0,6% em janeiro, superando a projeção do mercado financeiro de alta de 0,26%.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Polícia Civil apreende arma de fogo de homem investigado por violência doméstica

• Dólar fecha acima de R$ 5 por primeira vez desde outubro

• Prévia do PIB brasileiro cresce 0,6% em janeiro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.