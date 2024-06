Primeiro piloto autista do Brasil emociona ao falar sobre sua jornada na Tribuna Livre No dia 18 de junho, data em que se comemora o Dia do Orgulho Autista no país, a vereadora Maysa Leão (Republicanos), convidou Dimy...

Momento MT|Do R7 19/06/2024 - 11h04 (Atualizado em 19/06/2024 - 11h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share