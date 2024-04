Processo Seletivo da Secretaria de Esporte: Novidades e Retificações

Alto contraste

A+

A-

A Prefeitura de Lucas do Rio Verde, por meio da Secretaria de Governo e Administração, publicou, nesta quinta-feira (14), o Edital de Retificação nº 02/2024, referente ao Processo Seletivo Simplificado Edital 02/2024, da Secretaria de Esporte e Lazer. A alteração trata sobre o horário da prova objetiva, que será das 19h às 21h, com duração de duas horas para todas as funções.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Governador demite tenente envolvido na morte da juíza Patrícia Acioli

• Polícia Civil prende traficante e fecha boca de fumo em Alto Boa Vista

• “Parece um OVNI”: Monólito misterioso surge no País de Gales; vídeo

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.