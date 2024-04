Procon Estadual destaca direitos dos consumidores com Transtorno do Espectro Autista No...

Alto contraste

A+

A-

No mês de conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), a Secretaria Adjunta de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon-MT), vinculada à Secretaria de Assistência Social e Cidadania (Setasc), destaca os principais direitos garantidos por lei aos consumidores com autismo e a seus pais ou responsáveis.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Urna eletrônica terá nova voz para eleitores cegos ou com baixa visão

• Procon Estadual destaca direitos dos consumidores com Transtorno do Espectro Autista

• Dupla é presa em flagrante pela Polícia Civil após furtar dinheiro em loja de autopeças

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.