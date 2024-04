Programa de empreendedorismo chega a Lucas do Rio Verde Lucas do Rio Verde se prepara para receber o programa "Chamada...

Lucas do Rio Verde se prepara para receber o programa "Chamada de Impacto", uma parceria entre a Prefeitura e o Sebrae/MT, com o objetivo de fortalecer o empreendedorismo e estimular a economia local. O evento de abertura está marcado para o dia 15 de abril, às 19h, na Agência do Sebrae/MT da cidade. O programa oferecerá capacitação gratuita para os empreendedores luverdenses, com inscrições abertas até o dia 10 de abril.

