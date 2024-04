Programa Federal Juros por Educação: Senador Paim elogia iniciativa em prol da educação técnica

Alto contraste

O senador Paulo Paim (PT-RS) declarou, em pronunciamento na quarta-feira (3), apoio à moção da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul (RS) favorável à adesão do Rio Grando do Sul ao programa federal Juros por Educação, que oferece, como contrapartida a investimentos estaduais no ensino médio técnico entre 2025 e 2030, uma redução nos juros das dívidas aplicados aos contratos de refinanciamento de dívidas do estado junto à União. O parlamentar destacou que o programa representa um esforço significativo do governo federal para incentivar o crescimento do ensino médio técnico.

