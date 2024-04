Programa Olimpus: Atletas de Alto Rendimento em Destaque

Alto contraste

A+

A-

Atletas na faixa etária de 14 a 25 anos são a maioria dos beneficiários das categorias de alto rendimento do programa de incentivo ao esporte do Governo de Mato Grosso, o Projeto Olimpus. É o que mostra o relatório anual elaborado pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), com base em dados de 2023.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Polícia Militar prende suspeito de abusar sexualmente da filha

• Governo abre processo para investigar Enel sobre apagões em São Paulo

• Bombeiros resgatam tamanduá-bandeira em empresa de máquinas agrícolas em Primavera do Leste

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.