Programa Qualifica Lucas oferece 6 cursos gratuitos para os luverdenses

Com o objetivo de oferecer qualificação profissional para os luverdenses, de forma gratuita, o "Programa Qualifica Lucas" abrirá inscrições para novos cursos a partir da próxima segunda-feira (08). Nesta etapa, serão ofertadas um total de 120 vagas, distribuídas em 6 cursos com 20 vagas cada. As inscrições vão até o preenchimento das vagas.

