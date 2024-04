Programa SER Família CNH Social: Mais de 80 mil inscrições recebidas

Alto contraste

O Programa SER Família CNH Social encerrou as inscrições na noite desta quinta-feira (14.03), com 80.967 inscritos. O resultado dos contemplados será divulgado na próxima quinta-feira (21), no site da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) e no Diário Oficial.

