Projeto aprovado garante aos pais de crianças com deficiência o direito de conciliar férias com filhos

A Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 3752/23, que concede ao empregado que tenha filho com deficiência o direito de fazer coincidir suas férias com as férias ou recessos escolares de seu filho. Em análise na Câmara dos Deputados, a proposta altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

