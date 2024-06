Projeto aprovado para incluir mudança climática e biodiversidade na educação ambiental

A Comissão de Educação (CE) aprovou nesta terça-feira (11) projeto que insere o estudo de temas como as mudanças do clima e a proteção da biodiversidade entre os objetivos da educação ambiental nacional. A proposta estabelece que instituições de ensino deverão estimular estudantes a participar de ações de prevenção e diminuição das mudanças do clima.

