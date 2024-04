Projeto Autismo na Escola: Virginia Mendes apresenta iniciativa para os municípios

Alto contraste

A+

A-

O Projeto Autismo na Escola, desenvolvido pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc) com o apoio da primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, idealizadora do programa SER Família Inclusivo, será apresentado às primeiras-damas municipais, secretárias e secretários municipais de Educação e à toda sociedade, nesta terça-feira (02.04), às 13h, durante o Chá Conhecendo Habilidades Autistas, no Buffet Villa Felice, em Cuiabá.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Defesa se manifesta contra cassação do mandato de Moro

• Gefron apreende cerca de 500 kg de entorpecente perto de aeronave em chamas

• Seplag abre inscrições para processo seletivo do programa de Residência Técnica

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.