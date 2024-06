Projeto Bombeiros do Futuro: Encerramento com Campo de Instrução

Alto contraste

Um dia de campo de instrução. Ou, o nosso bom e velho acampamento. É dessa forma que serão encerradas as atividades da 20.ª Edição do Projeto Social Bombeiros do Futuro (PSBF 2024/1). Com início na manhãzinha do dia 15 de junho – sim, às 6h45 a tropa deve estar em frente à 10.ª Companhia Independente de Bombeiro Militar Alves Daroit; e com finalização no domingo, dia 16, as mais de 100 crianças que integram a atual edição devem passar por noções de sobrevivência, atendimento pré-hospitalar tático, ação e reação e colocarão em prática o conhecimento adquirido durante o projeto em uma área de chácara. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



