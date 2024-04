Projeto Cuiabaninhos: Educação e Cidadania na Câmara Municipal de Cuiabá

Alto contraste

A+

A-

A Casa de Leis recebeu nesta quinta-feira (04.04), os alunos do terceiro ano do ensino médio do Colégio Dom Pedro II no Projeto Cuiabaninhos, que realizou sua quarta edição. Foi feita também em homenagem aos 305 anos de Cuiabá, o hasteamento da bandeira com a presença do Corpo Musical de Bombeiros de Mato Grosso.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• MPF pede que União mude nome de quartel que homenageia golpe militar

• 305 anos de Cuiabá: Prefeito entrega à Câmara o novo Plano Diretor, Plano de Mobilidade Urbana e proposta de criação de um Distrito Industrial Municipal

• 305 anos de Cuiabá: Horto Florestal promove doação de 5 mil mudas de árvores frutíferas

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.