Projeto de lei em pauta para aumentar apoio escolar a pessoas com deficiência

Alto contraste

A+

A-

A Comissão de Educação (CE) tem reunião nesta terça-feira (19), a partir das 10 horas, com três itens terminativos na pauta. Um deles, o PL 953/2022, pretende aumentar o número de trabalhadores que ajudam as pessoas com deficiência em todos os níveis e modalidades da educação básica, profissional, tecnológica e superior.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Polícia Civil apreende arma de fogo de homem investigado por violência doméstica

• Dólar fecha acima de R$ 5 por primeira vez desde outubro

• Prévia do PIB brasileiro cresce 0,6% em janeiro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.