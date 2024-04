Projeto de lei garante estacionamento sem limitação de tempo para idosos e pessoas com deficiência

O vereador Adevair Cabral (PRD) apresentou o projeto de lei 43/2024, que garante às pessoas com deficiência e idosos o direito de usar as vagas do sistema de estacionamento rotativo digital Cidade Verde sem limitação de tempo. A medida visa facilitar a vida desses cidadãos, que agora podem estacionar sem preocupações de tempo, especialmente durante compromissos prolongados, como consultas médicas.

