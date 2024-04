Projeto de Lei prioriza recursos do Fundeb para escolas com sala multifuncional para aluno autista

O Projeto de Lei 598/24 prioriza a distribuição de recursos do Fundeb para escolas públicas estaduais ou municipais que possuam salas de recursos multifuncionais para atender alunos com transtorno do espectro autista (TEA) e outras necessidades específicas.

