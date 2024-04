Projeto inovador propõe tratamento de feridas no SUS O Projeto de Lei 732/24...

O Projeto de Lei 732/24 institui a Política Cicatriza Já para atender e tratar feridas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Para isso, devem ser criadas salas especializadas no atendimento de feridas (Seafs).

