Projeto Luz do Amanhã: Transformando a Vida de Adolescentes em Sinop

O Projeto Luz do Amanhã, no qual anualmente reúne mais de 70 alunos, com o compromisso de evitar que esses adolescentes fiquem expostos às situações de rua, é uma parceria da Polícia Militar, com a Associação Comunitária de Orientação e Aprendizagem Adolescente de Sinop e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SEDEC). As matrículas foram realizadas diretamente nas escolas, apenas para adolescentes de 12 a 17 anos, nos quais tiveram uma consulta com o psicólogo antes de iniciarem as atividades.

