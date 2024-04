 Proprietário de Fazenda em Mato Grosso pagará R$ 1 milhão por Desmatamento Ilegal em Acordo com Ministério Público

Alto contraste

Após a obtenção de uma liminar que restringiu o uso comercial da propriedade, o Ministério Público de Mato Grosso (MPMT) e o dono de uma fazenda em São Félix do Araguaia, no leste do estado, firmaram um acordo crucial. Esse acordo, formalizado através de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), estabelece a reparação de danos ambientais e sociais decorrentes do desmatamento ilegal que ocorreu ao longo de mais de uma década.

