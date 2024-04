Protagonismo feminino na tecnologia: desafios e conquistas

Alto contraste

Protagonismo feminino cresce na tecnologia, mas ainda é pequeno

Para as entusiastas em tech, é desanimador observar a escassez de representatividade feminina em algumas áreas de atuação. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), apesar de haver um aumento significativo (60%) da participação de mulheres no setor após a adesão ao trabalho remoto e as inovações nas telecomunicações, a desigualdade de gênero ainda é grande. Apenas 12,7% dos profissionais de tecnologia são do sexo feminino, mostra relatório da Revelo, número ainda pequeno no cenário global.

